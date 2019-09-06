دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان، التي أعلنها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وبارك المصدر، الجمعة، بحسب وكالة الأنباء السعودية واس، لـ"الشعب السوداني الشقيق هذه الخطوة المهمة التي تؤكد إرادة الأشقاء في السودان وحرصهم على تحقيق مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات أبناءه".

في سياق آخر، قالت الخارجية السعودية، في بيان، إن فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قام بتوزيع 5 أطنان من المساعدات الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية بولاية الخرطوم لتغطية حاجة المتضررين من السيول والأمطار، وذلك بحضور سفير المملكة لدى السودان علي بن حسن جعفر ومسؤولي منظمة الاغتنام للتنمية البشرية الشريك المحلي للمركز، الخميس.

وقال السفير علي بن حسن جعفر، إن المساعدات الإغاثية من مركز الملك سلمان للإغاثة تأتي لـ"رفع المعاناة عن المتضررين من السيول والفيضانات، وهي امتداد لما تقوم به المملكة من دعم للسودان في كافة المجالات التي يأتي في مقدمتها الاحتياجات الإنسانية".

ووصلت تلك المساعدات من خلال الجسر الجوي الذي أنشأته السعودية لمساعدة المتضررين من السيول والفيضانات في السودان، وتشمل 5 أطنان وتوزع على أكثر من 5 مستشفيات و9 مراكز صحية في المناطق المتضررة من السيول والفيضانات.