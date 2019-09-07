دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ردت الإعلامية الأردنية، علا الفارس، على الانتقادات التي واجهتها مؤخرا بعد انضمامها إلى قناة الجزيرة القطرية أعادت إلى الواجهة قضية تغريدات سابقة اتهمت فيها بالإساءة للمملكة العربية السعودية.

وردت الفارس في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "أترفع عن الإساءات دائما لعدة أسباب: 1- تربيت على الاحترام وعليه أجهل كيف أرد على من لم يعرفوه في حياتهم.. 2- إن من يسيء حقا يسيء لنفسه وكل إناء ٍ بما فيه ينضح.. 3- هناك جمهور يرد عني بشراسة وهذه نعمه من الله.. 4- من احترمني سكنت قلبه ومن شتمني سكنت عقله، على الجهتين شاغلته وهذا شرف لي".

الفارس في تغريدة سابقة مطلع الشهر الجاري، أعادت نشرت مقطع فيديو لظهورها الأول على قناة الجزيرة، قائلة في تعليق: "عدنا والعودُ احمد..."

وكانت علا الفارس قد نشرت تغريدة في ديسمبر/كانون ثاني من عام 2017، حول اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، قالت فيها: ’ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثا ... الليلة ندين وغدا نغني "هلا بالخميس‘"، واتهمت حينها بالإساءة للسعودية، إذ اجتاح وسم "علا فارس تسيء للسعودية" موقع تويتر، وقال مغردون إنها كانت قد كتبت تغريدة أخرى قامت بحذفها لاحقا وقالت فيها جملة "فبعد زيارته لنا"، في إشارة إلى زيارة الرئيس الأمريكي إلى السعودية.