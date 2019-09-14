دبي، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي، تفعيل معاهدة للدفاع المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي من شأنها أن "ترسخ التحالف الكبير بين البلدين"، حسبما أشار الرئيس الامريكي في تغريدة على تويتر، السبت.

وأضاف الرئيس الأمريكي في تغريدته، أنه يتطلع إلى استكمال المناقشات حول تلك الاتفاقية مع نتنياهو، بعد الانتخابات الإسرائيلية والتي ستجرى في 17 سبتمبر أيلول الجاري، حيث سيلتقي ترامب بنتنياهو على هامش اجتماعات الأمم المتحدة التي ستعقد في نيويورك الشهر الجاري.

وتجرى الانتخابات العامة في إسرائيل، الثلاثاء المقبل 17 سبتمبر أيلول الجاري، وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بضم أراضي غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية إلى إسرائيل إذا ما أعيد انتخابه رئيسًا للوزراء، وهو ما أثار ردود فعل رافضة للخطط الإسرائيلية.