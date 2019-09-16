أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مسؤول أمريكي لـCNN، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين التابعتين لشركة أرامكو، بدأ من داخل إيران، وأضاف المسؤول الذي رفض كشف هويته لأنه غير مخول بالحديث للصحافة، أن "ما تقرره دول المنطقة، رداً على الهجوم على منشأتي أرامكو، يعتمد إلى حد كبير على رغبة الولايات المتحدة"، على حد تعبيره.

وأبلغت الولايات المتحدة حليفًا واحدًا على الأقل لها في الشرق الأوسط، بأن لديها معلومات استخباراتية "ترجح" انطلاق الهجوم على منشأتي نفط أرامكو من داخل الأراضي الإيرانية، لكن لم يتم نشر تلك المعلومات حتى الآن.

وذكرت CNN في وقت سابق، أنه من المتوقع أن يتحدث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ومسؤولين في دول أخرى في المنطقة حول هذا الهجوم.

ورفضت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، التعليق على تلك المعلومات، فيما لم تستجب وزارة الخارجية والبيت الأبيض لطلب التعليق.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الولايات المتحدة أخبرت دولًا في المنطقة أن الهجمات شنت داخل إيران.

وقال مسؤول أمريكي مطلع على تقييم الاستخبارات الأمريكية لـCNN، في وقت سابق، إن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين، من المحتمل أن يتضمن صواريخ كروز وطائرات بدون طيار، وقال المسؤول إن الهجمات لم تنطلق من العراق، لكنه لم يحدد ما إذا كانت قد انطلقت من إيران أو اليمن.

وأصدر رئيس الوزراء العراقي، بيانًا، الاثنين، قال فيه إن وزير الخارجية مايك بومبيو أخبره أن الهجمات لم تنطلق من العراق.

وأعلن المتمردون الحوثيون الموالون لإيران، مسؤوليتهم عن الهجوم الذي تسبب في خفض إنتاج السعودية اليومي من النفط إلى النصف، وهو ما يعادل 5% من حجم إنتاج النفط العالمي.

وتعد تلك الهجمات ضد منشأتي النفط السعوديتين تطورًا كبيرا في قدرة الحوثيين على ضرب الأهداف بدقة على مسافة أكبر بكثير مما ظهر من قبل، فيما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية أن الهجوم استخدمت فيه أسلحة إيرانية، وأن التحقيقات تشير إلى أن الهجوم بدأ من خارج الأراضي اليمنية.