دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد المقاول محمد علي، الذي أثار ضجة بتوجيه اتهامات للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي وقيادات بالجيش المصري بإهدار المال العام على بناء قصور ومشاريع فارهة، على أسئلة وردته حول هروبه من البلاد بـ"48 مليون" (لم يوضح مليون جنيه أم دولار) والمطالبات التي وردته بإعادتها للدولة.

جاء ذلك في مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال علي: "في نقطتين شايف الناس مهتمة بيهم أوي، النقطة الأولى هي يا محمد يا علي هات الفلوس الي انت سرقتها ورجعها مصر عشان الغلابه ياخدوها، يا جماعة السؤال ده يدين الحكومة المصرية ويدين السيد الرئيس كوني أنا مصري وقدرت أحصل على 48 مليون وبهرب بيهم بره يبقه ده سوء إدارة من السيد الرئيس وحكومته.."

وأضاف: "أزاي ريس حيحارب الفساد ومصري يوخد 48 مليون ويهرب، يبقى بقيت الناس الي بتهرب كل مرة يا ريس وتقولوا ده أخد فلوس وهرب يبقى ده سوء إدارة من حضرتك، النقطة التانية لنفترض إنها فلوسي والناس بتقول ربنا كرمك ومعاك فلوس طيب تعال اديها للغلابه ووقف جمب الغلابه، يا سيدي الرئيس أنا بشتغل لنفسي لمصلحتي انا وأسرتي وأهلي أنا حر ده اسمه مجهودي الشخصي اسمها شركتي مش مطالب ان حضرتك تؤمرني اني أنا أدي للغلابه وانت بتسرق الغلابه، أنت تدير الدولة وتدير فلوس الشعب المصري الي تدو للناس حقها كلمة أن الغني يدي الفلوس للغلابه دي إهانة، يعني انت تسرق وتتبسط وتخلي الغني يمن على الراجل الي انت سارقه أيه الجحود ده؟"

وعن مظاهرات الجمعة، قال علي: "انزلوا دايما كلكو متجمعين، تخيل اليوم حضرتك لو 28 محافظة قامت مرة وحدة هل الداخلية والجيش حتنقدر تسد على ده؟ طيب منين؟ ده هم كلهم على بعض 3 مليون بعساكرنا 4 مليون هم ولادنا، حيعمل ايه اقصاد 100 مليون؟ لو احنا 100 حيعمل قصاد 20 مليون ايه؟ حيعمل قصاد 10 مليون ايه؟ بالمنطق.. لما نعمل يوم واحد كلنا ننزل فيه ننزل، حتى لو اعتصمنا باعداد مهولة والجمعة نبدأ الهيبرة احنا ممكن نحتل القسام والجيش أصلا، إحنا عايزين ايه؟ عايزين الجيش يقف معانا ده الي بتمناه وفي ضباط جيش بتكلمني بس في ضباط من الي فوق وليها مصالح بتضغط على الضباط الصغيرة انها تطيع الأوامر عشان مصالحها فلازم الضباط الصغيرة تتحرر من ده.."

من جهته رد الإعلامي المصري، عمرو أديب على دعوات محمد علي لمظاهرات الجمعة واحتلال الأقسام والجيش، قائلا في البرنامج الذي يقدمه على قناة MBC: "حماد الآخر الي في إسبانبا عنده حالة هذيان وحالة هستيريا بعد ما قال يا جماعة إحنا خلاص بالصلاة على النبي ابتدأ يحس ان الخطة برضه فيها مشكلة، كلهم مستعجلين يا عيني هم لازم يفهموا أن مهر مصر برضه غالي مش حاجة سهلة مس قوضتين وصالة بنتكلم على دولة مليون كيلومتر مربع فيها 100 مليون بني آدم.."

وتابع أديب قائلا: "هو (محمد علي) متوقع أن يوم الجمعة أنا على الأقل عايز 500 ألف، دلوقت قلك يا جماعة لأ مش هينفع كدة لازم نتلم كلنا، انتوا عارفين المشهد التاريخي لما هنيدي قال لهم يلا يا رجالة ملقاش الرجالة وراه فمحمد علي أيضا ملقاش الرجالة وراه، محمد حاسس أن الدنيا مش ماشية كويس وطبعا انتو عارفين ان تعبيراته كلها سياسية وتكنولوجية ولوجستية قلك لغاية ما نوصل للهيبرة، طيب يا جناب الكوماندر الهيبرة دي عاملة إزاي؟.."

وأضاف: "قلك (محمد علي) نحتل الشرطة، دي فهمناها، طيب نحتل الجيش أزاي؟ يا حمادة قولنا بس عشان أنا وانا قاعد هنا عايز أعرف أعمل ايه؟ يعني تحتل الشرطة زي أقسام لكن بيحتلوا الجيش دي إزاي؟.."