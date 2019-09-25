دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجه المقاول المصري، محمد علي، الذي أثار ضجة واسعة بعد تسجيلات اتهم الجيش والرئيس عبدالفتاح السيسي بالفساد في قضايا بناء قصور رئاسية ومشاريع فارهة على حساب الشعب المصري، هجوما ضد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية والفنانين المصريين عمرو دياب ومحمد هنيدي بالإضافة إلى الإعلامي المصري عمرو أديب.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمحمد علي قال فيه: مين تركي ده الي فشخ النادي الأهلي ونادي الزمالك وللأسف جاب كل المطربين ونجومنا الي شبعانين فلوس اقعدهم قدامه على الواقف وإلى جانبه عمرو أديب يدفعهم للتوقيع، ناقصكم فلوس؟

وتابع محمد علي: "طيب احضروا مؤتمر حلو حاجة كدة بريستيج أنتم نجوم مصر، رجل يمضيكم على 10 أعمال ويمضي ده على 20 أغنية الرجل جاي يستثمر يمضي كل واحد على حلقة وعلى أغنية واقفين تمضوا معاه يا نجوم مصر عشان الفلوس، ماكفكوش الفلوس؟ ماكفكوش شهرة؟ ده ربنا كارمكم آخر كرم.."

وأضاف محمد علي مخاطبا الفنانين: "ليه كده؟ ناقصكم ايه؟ مين تركي ده الي قلب مصر الي يهز نادي الأهلي ونادي الزمالك قلب مصر بـ100 أو 200 مليون؟ وبغنيله عمرو أديب وأحمد موسى.."

ورد نشطاء على مقطع الفيديو لمحمد علي عبر عدد من الأوسمة التي تصدرت تويتر في مصر أبرزها كان وسم "إلا الهضبة"، وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات والردود الواردة فيه: