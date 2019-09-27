نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— علق مشرعون من أعضاء الكونغرس على تقارير اعتقال السلطات المصرية لمئات المتظاهرين ممن خرجوا في مسيرات الأسبوع الماضي ضد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في الوقت تتوجه الأنظار إلى المظاهرات المحتملة، اليوم الجمعة، بعد دعوة المقاول المصري، محمد علي، للخروج بما وصفها "مليونية".

وفيما يلي نستعرض لكم تغريداتهم:

السيناتور بيرني ساندرز، علق على تقرير لصحيفة الغارديان بعنوان "أكثر من 1900 معتقل في الوقت الذي تستعد فيه مصر للمزيد من الاحتجاجات"، حيث قال في تغريدة: " حق الناس جميعا الاحتجاج لمستقبل أفضل، يفترض بالحكومة المصرية الامتناع عن العنف ضد المحتجين الذين يمارسون هذا الحق، العالم ينظر".

السيناتور كريس مورفي، قال في تغريدة على صفحته بتويتر: "أوكرانيا 24/7 ولكن الآن أزمة جديدة تُخمّر، حيث احتجز أكثر من 1900 بصورة خاطئة وسط احتجاجات، مدح ترامب للسيسي شجع على الأرجح القمع.. على مصر السماح لمواطنيها بالاحتجاج سلميا والإفراج عن هؤلاء المحتجزين خطأ".

السيناتور بوب مينينديز، نشر تغريدة معلقا على تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال بعنوان: "القوات المصرية تعتقل 1300 شخص بعد مظاهرات ضد السيسي" حيث قال: "علينا دوما دعم الحريات الأساسية بما فيها حق التظاهر السلمي والسعي لتحميل المسؤولية للحكومة، آمل أن تحترم الحكومة المصرية حقوق مواطنيها".

النائب رو خانا، قال في تعليق على تقرير لصحيفة نيويورك تايمز بعنوان "مصر على الحافة مع التضييق الأمني إثر احتجاجات"، حيث قال بتغريدة: "أكثر من 1900 اعتقلوا الأسبوع الماضي أحث السيسي على ضبط النفس قبل أي قمع عنيف في مصر.. أقف مع المحتجين السلميين في مصر ممن يخاطرون بحياتهم من أجل حرياتهم وحقوقهم الإنسانية".