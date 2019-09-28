الشهابي يغرد بـ"نقطة قوية" لخبير عن سبب التفاعل على قضية خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استشهد الباحث علي الشهابي، بمقطع فيديو يوضح فيه الخبير بشؤون الشرق الأوسط، مايك دوران الأسباب وراء الطريقة والحجم الذي يتفاعل به مع قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال دوران وهو زميل في معهد هدسون بواشنطن في مقطع الفيديو الذي نشره الشهابي على صفحته بتويتر: "منذ مقتل جمال خاشقجي جميع من في الولايات المتحدة الأمريكية عرفوا اسمه، لدينا في الصين مليون شخص في معسكرات اعتقال ولم يتم التركيز عليهم مثل تركيزنا على جمال خاشقجي، لماذا؟"

وتابع قائلا: "ليس لأنها المملكة العربية السعودية أو بسبب محمد بن سلمان بل بسبب العلاقة بين جاريد كوشنر (صهر ومستشار ترامب) ومحمد بن سلمان، الأمر كله يتعلق بالطريق للنيل من ترامب بشكل غير مباشر، الإيرانيون وحزب الله وبقية وكلاء إيران استأصلوا 10 ملايين شخص من سوريا وقتلوا 500 ألف شخص في سوريا وكل شخص منهم يحمل اسما أيضا.."

ويذكر أن شبكة "PBS" الإخبارية الأمريكية "نسبت" إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قوله إنه يتحمل مسؤولية مقتل جمال خاشقجي لأنه حدث في عهده، مشيرة على أنها ستبث فيلما وثائقيا بعنوان "ولي عهد السعودية" في 1 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، عشية الذكرى الأولى لمقتل خاشقجي.