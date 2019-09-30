الحوثيون: إطلاق سراح 350 من "أسرى التحالف" بالتنسيق مع الأمم المتحدة

دبي، الإمارات العريية المتحدة (CNN)— قدم الحوثيون إلى المبعوث الأمُمي، مارتن غريفيث، مبادرة لإطلاق سراح 350 أسيرًا للتحالف في اليمن، بينهم 3 سعوديين، حسبما أوردت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

ونقلت المسيرة عن رئيس لجنة الحوثيين لشؤون الأسرى، عبد القادر المرتضى، قوله إن عملية إطلاق سراح الأسرى ستتم، الاثنين، تحت إشراف من الأمم المتحدة.

وأضاف المرتضى أن "الأسرى الـ 350 الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن المبادرة هم من المشمولين في كشوف الأسرى في اتفاقية السويد" المٌوقعة بين أطراف الأزمة اليمنية في ديسمبر/كانون الأول 2018.

وأوضح رئيس لجنة الأسرى الحوثية أن "هنالك عشرات الأطفال من الأسرى في عملية (نصر من الله) تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 16 عامًا".

كان الحوثيون أطلقوا ما يسمى بعملية "نصر من الله" في 25 أغسطس/آب الماضي، مُستهدفة قوات للتحالف تتمركز في منطقة نجران الجنوبية للمملكة العربية السعودية.

وأشار المرتضى إلى أن "هناك مئات الجثث من الجانب الآخر في مسرح العمليات في العملية الأخيرة، ونسقنا مع الصليب الأحمر لانتشالها وقدمنا كل التسهيلات لكن التحالف رفض".

ورأى المرتضى في الوقت نفسه أن مبادرة الحوثيين "تثبت مصداقيتنا لتنفيذ اتفاق السويد وندعو الطرف الآخر لاتخاذ خطوة مماثلة".

ويوم الأحد، أعلن المُتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثيين، العميد يحيى سريع، تفاصيل عملية "نصر من الله"، قائلا إنها استهدفت مقرات وقواعد عسكرية تقلع منها طائرات "معادية".

وذكر سريع أن الحوثيين المرحلة الأولى من العملية شملت سقوط 3 ألوية سعودية "بعددها وعتادها"، إلا أن الجماعة لم تنشر إلى الآن مواد مصورة لهذه الألوية التي تقول إنها أسرتها، بينما لم يصدر تعليق من السعودية حول هذا الإعلان الأخير من قبل الحوثيين.