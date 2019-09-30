أبرز 9 رسائل من لقاء محمد بن سلمان في "60 دقيقة".. بينها إيران وخاشقجي والهذلول
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي إلى التوتر المتصاعد بين السعودية وإيران للحرب في اليمن، والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى احتجاز ناشطات سعوديات وسجن معارضين، رد ولي العهد السعودي على أسئلة تشغل الكثيرين في السعودية وحول العالم، في حوار مع برنامج "60 دقيقة" بثته شبكة CBS الإخبارية الأمريكية، فجر الإثنين.
ونعرض لكم فيما يلي مجموعة من أبرز التصريحات التي أدلى بها ولي العهد في اللقاء:
- "كقائد.. أتحمل بالكامل مسؤولية" مقتل خاشقجي
نفى الأمير محمد بن سلمان أن يكون قد أمر بقتل الإعلامي السعودية جمال خاشقجي أو علمه بتلك العملية، لكنه صرح بأنه يتحمل المسؤولية بالكامل كقائد في المملكة العربية السعودية، خاصة لأن الحادث من مسؤولين سعوديين"، مضيفا أنه "حدث خلل، ولا بد لي من اتخاذ جميع الإجراءات لتجنب مثل هذا الشيء في المستقبل".
- "أي شخص على أي مستوى سيحاكم بدون استثناء"
أكد ولي العهد السعودي أنه "بمجرد إثبات اتهامات ضد أي شخص، على أي مستوى، سيحاكم بدون استثناء"، وذلك في رده على اتهام 2 من أقرب مستشاريه بالتورط في مقتل خاشقجي. وقال إنه "لا توجد معلومات أو أدلة واضحة على أن شخصا مقربا مني فعل شيئًا بهذا المعنى. هناك اتهامات ويجري التحقيق فيها".
- "أتمنى ألا يكون الرد على إيران عسكريا"
حمل الأمير محمد بن سلمان إيران مسؤولية الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لأرامكو، معتبرا أن الإيرانيين "أثبتوا أنهم حمقى" بضرب أرامكو. ورغم تأكيده أنه "عمل حربي"، شدد أنه يتمنى ألا يكون الرد على إيران عسكريا، وقال إن "الحل السياسي والسلمي أفضل بكثير من الحل العسكري".
- الحرب وأسعار النفط وانهيار الاقتصاد العالمي
حذر ولي العهد السعودي من أنه إذا حدثت حرب بين السعودية وإيران فإن العالم بأكمله سيتأثر، وقال إن "المنطقة تشكل تقريبا 30٪ من إمدادات الطاقة في العالم، وحوالي 20٪ من المعابر التجارية العالمية، وحوالي 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. تخيل كل هذه الأشياء الثلاثة تتوقف، هذا يعني انهيارا كاملا للاقتصاد العالمي وليس فقط للسعودية أو دول الشرق الأوسط". وأضاف: "إذا لم يتخذ العالم إجراء قويا وحازما لردع إيران، فسنشهد مزيدا من التصعيد يهدد المصالح العالمية. وإمدادات النفط سوف تتعطل وأسعار النفط ستقفز إلى أرقام عالية لا يمكن تصورها ولم نشهدها في حياتنا".
- "إذا كنت متشائما يجب أن أترك منصبي"
أعرب الأمير محمد بن سلمان عن أمله في أن يؤدي وقف إطلاق النار، الذي أعلنه الحوثيون من جانبهم، إلى حوار سياسي وإنهاء الحرب في اليمن، لكنه طالب أولا بأن توقف إيران دعمها للحوثيين. وقال: "أولاً، إذا أوقفت إيران دعمها لميليشيات الحوثيين، فسيكون الحل السياسي أسهل بكثير... ونتمنى أن يحدث هذا اليوم قبل الغد". وأضاف ولي العهد، عن سبب تفاؤله الآن بأن وقف إطلاق النار قد يستمر وقد يؤدي إلى إنهاء الحرب في اليمن، أنه "كقائد، يجب أن أكون متفائلاً كل يوم. إذا كنت متشائما، يجب أن أترك منصبي وأعمل في مكان آخر".
- "قد لا أتفق مع بعض قوانيننا لكن يجب احترامها حتى إصلاحها"
في رده على سؤال عن سبب اعتقال الناشطات السعوديات المحتجزات منذ حوالي عام، لم يشرح ولي العهد الاتهامات الموجهة إليهن، لكنه رد قائلا إن "السعودية دولة تحكمها القوانين، بعض هذه القوانين قد لا أتفق معها شخصيا، لكن طالما أنها قوانين موجودة حاليا، فيجب احترامها حتى يتم إصلاحها".
- "سأتابع أمر لجين الهذلول بنفسي"
قال الأمير محمد بن سلمان إن قرار إطلاق سراح الناشطة لجين الهذلول لا يعود إليه بل متروك للمدعي العام. وأضاف أنه إذا صحت ادعاءات تعذيبها خلال سجنها فإن "هذا أمر بشع جدا، الإسلام يحرم التعذيب، والقوانين السعودية تحرم التعذيب، والنفس البشرية تحرم التعذيب، وسأتابع هذا الأمر بنفسي... بلا شك".
- "انطباع مؤلم"
رد ولي العهد السعودي على أن هناك انطباعا بأنه لا يدعم حقوق المرأة وحقوق الإنسان، بقوله: "يؤلمني هذا الانطباع، ويؤلمني عندما ينظر بعض الناس إلى الصورة من زاوية ضيقة جدًا". وأضاف: "أتمنى أن يأتي الجميع إلى المملكة العربية السعودية لرؤية الواقع، ويلتقون النساء والمواطنين السعوديين، ويحكمون بأنفسهم".
- "الأنبياء يخطئون"
كان آخر سؤال في المقابلة التي بثتها CBS مع ولي العهد السعودي يدور حول الدروس التي تعلمها وعما إذا كان قد ارتك أي أخطاء، وقال الأمير محمد بن سلمان، ردا على ذلك، إن "الأنبياء يخطئون، فكيف لنا كبشر أن نتوقع ألا نرتكب أخطاء؟! ولكن المهم هو أن نتعلم من هذه الأخطاء ولا نكررها".