دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي إلى التوتر المتصاعد بين السعودية وإيران للحرب في اليمن، والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى احتجاز ناشطات سعوديات وسجن معارضين، رد ولي العهد السعودي على أسئلة تشغل الكثيرين في السعودية وحول العالم، في حوار مع برنامج "60 دقيقة" بثته شبكة CBS الإخبارية الأمريكية، فجر الإثنين.

ونعرض لكم فيما يلي مجموعة من أبرز التصريحات التي أدلى بها ولي العهد في اللقاء: