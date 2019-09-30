دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تتعهد بمواصل بذل الجهود في المرحلة المقبلة، لكشف ملابسات جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأكد الرئيس التركي في مقال بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن السعي لعدم بقاء الجناة بدون عقاب "دين علينا لعائلة جمال خاشقجي"، على حد وصفه.

واعتبر أردوغان، في مقاله المنشور، الاثنين، في الذكرى السنوية الأولى لحادث مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أن الحادث "مثير للقلق بسبب بُعد القضية الإنساني، واستغلال مبدأ الحصانة الدبلوماسية".

وقال الرئيس التركي، "نؤمن بأن العدالة لن تتحقق إلّا على يد المحاكمة الوطنية والدولية، وإن من مصلحة تركيا والإنسانية عدم وقوع مثل هذه الجريمة في أي مكان بالعالم".

وتابع أن "ادعاءات إدارة المحاكمة بعيدا عن الشفافية، وراء الأبواب المغلقة وإخلاء سبيل المتهمين بشكل غير رسمي، يتنافى مع ما ينتظره المجتمع الدولي ويؤثر سلبيا على صورة السعودية. ونحن لا نريد هذا للسعودية الحليفة والصديقة".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال في حوار لبرنامج "60 دقيقة"، على قناة CBS الأمريكية، إنه يتحمل المسؤولية كاملة عن مقتل خاشقجي باعتباره قائدًا.

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت أنها تجري تحقيقات في حادث مقتل الصحفي جمال خاشقجي في مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، العام الماضي.