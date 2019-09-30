دبي، الإمارات العريية المتحدة (CNN)—قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية في عدن، معمر الإرياني، إن ميليشيا الحوثي تروج لـ"انتصارات وهمية"، في الوقت الذي تتكبد فيه بشكل يومي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، على حد قوله.

تصريحات الإرياني جاءت في بيان لوزارة الخارجية السعودية، في معرض تعليقه على إعلان الحوثيين الأخير أنهم استولوا على عتاد 3 ألوية وأسروا أفرادها في منطقة نجران الجنوبية بالمملكة.

وأضاف الإرياني أن جماعة الحوثيين تسعى "من وراء إعلانها الأخير الترويج لانتصارات وهمية بهدف التغطية على مأزقها السياسي والعسكري وعزلتها الشعبية ورفع الروح المعنوية المنهارة لعناصرها وإظهار قدرتها على تحقيق إنجاز على الأرض والاستمرار في حربها بالوكالة لصالح أسيادها في طهران".

وأوضح وزير الإعلام بالحكومة اليمنية أن "الحوثيين لجأوا إلى مخزونهم من مشاهد الفيديو والأسرى لمحاولة التفاف فاشلة نفذت قبل أشهر على عدد من كتائب لواء الفتح التابعة للجيش اليمني في محور كتاف".

وأشار الإرياني إلى أن "الحادثة تم التعامل معها في حينه، وبدعم من طيران التحالف العربي تم فك الحصار عن قوات الجيش والقضاء بشكل كامل على ما يسمى لواء الصماد 3".

وذكر الإرياني أن وحدات الجيش اليمني مدعومة بـ"تحالف دعم الشرعية" بقيادة المملكة العربية السعودية تمكنت من استعادة مئات الكيلو مترات في مختلف محاور ‎صعدة وحرض بمحافظة حجة.

كان العميد يحيى سريع، المُتحدث باسم قوات الحوثييين، أعلن، السبت، الاستيلاء على 3 ألوية بكامل عتادها وأفرادها، ضمن عملية "نصر من الله" التي بدأت منذ 25 أغسطس/آب الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحوثيون مبادرة لإطلاق سراح 350 أسيرًا للتحالف في اليمن، بينهم 3 سعوديين، وقالوا إنه سيتم تنفيذها، الاثنين، من جانب واحد، وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

كان مارتن غريفيث، المبعوث الأمُمي إلى اليمن أعلن عبر تويتر ترحيبه بالمبادرة، آملا أن تُسهم في تسهيل عملية تبادل "المعتقلين" بين أطراف الحرب، وفقا لاتفاقية استوكهولم الموقعة بين أطراف الأزمة في ديسمبر/كانون الأول 2018.