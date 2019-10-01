منظمات حقوقية: إطلاق سراح عشرات المحتجزين على خلفية مظاهرات مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت منظمات حقوقية مصرية ومحامون، إن قوات الأمن أطلقت سراح العشرات ممن ألقي القبض عليهم على خلفية المشاركة في مظاهرات 20 سبتمبر أيلول ومظاهرات 27 سبتمبر أيلول، في مصر، دون أن توجه لهم أي اتهامات أو تحرر ضدهم أي محاضر شرطية، في عدة محافظات.

وبحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فإن السلطات الأمنية المصرية، أطلقت سراح العشرات في محافظات الإسكندرية والدقهلية والغربية، فيما أكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إطلاق سراح العشرات في محافظتي السويس والبحيرة بالإضافة إلى العاصمة المصرية القاهرة ومحافظة الجيزة.

وكانت مراكز حقوقية مصرية، قالت إن قوات الأمن احتجزت ما يقارب ألفين شخص، على خلفية المظاهرات المحدودة التي تطالب برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فيما أصدر النائب العام المصري، قبل أيام، بيانا، أعلن فيه استمرار التحقيق مع ما يصل إلى نحو 1000 شخص على خلفية اتهامات بالتحريض على التظاهر في الميادين والطرق العامة، لكنه أوضح أنه سيخلي سبيل "من وضعوا أنفسهم موضع الشبهات غير قاصدين ارتكاب جرائم"، حسبما ورد في البيان.

وكانت وزارة الخارجية المصرية، قالت في بيان، إنه "لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطاً مشروعاً، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون"، على حد وصف البيان.

وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت بيانا، انتقدت فيها إجراءات احتجاز مئات المتظاهرين، وطالبت بالإفراج عنهم.

وكان الآلاف من مؤيدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تظاهروا، الجمعة، 27 سبتمبر أيلول الماضي، للتعبير عن دعمهم وتأييدهم للرئيس المصري فيما تظاهر المئات في 20 سبتمبر أيلول الماضي للمطالبة برحيل الرئيس المصري، في أعقاب اتهامات لمقاول بناء وممثل مصري، عبر مقاطع مصورة، بإهدار المال العام وبناء قصور رئاسية.