دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ما قاله الأمير محمد بن نايف عن عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز والذي قتل على يد صديقه مطلع الأسبوع الجاري.

وتعدد المقاطع التي تداولها النشطاء، والتي تظهر زيارة الأمير محمد بن نايف لمجلس عزاء الفغم، حيث قال بـ"تاثر" وفقا لما وصفه نشطاء: "منهو الرجال اللي يقوم باللي قام به (عبدالعزيز الفغم)".

كشف المتحدث الإعلامي باسم شرطة مكة، أن مقتل اللواء في الحرس الملكي السعودي، عبدالعزيز الفغم، جاء بنيران أطلقها صديقه، خلال زيارة لمنزل صديقه في جدة.

والسلطات السعودية كشفت على لسان المتحدث الإعلامي بشرطة مكة قال في بيان ملابسات مقتل الفغم قائلة: "في مساء يوم السبت الموافق 29 / 1 / 1441هـ وعندما كان اللواء بالحرس الملكي / عبدالعزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعي / ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء (عبدالعزيز الفغم) و(ممدوح آل علي) فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء / عبدالعزيز الفغم رحمه الله".

وأضاف المتحدث أن إطلاق النار "أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من مقاطع الفديو التي تداولها نشطاء عن زيارة الأمير محمد بن نايف لأسرة الفغم: