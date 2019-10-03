حظر تجوال واستنفار عسكري وغلق طرق بغداد.. ماذا يحصل بالعراق؟

بعد توقف إمدادات إيران..ما بدائل العراق للحصول على الكهرباء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— يشهد الشارع العراقي، منذ الثلاثاء، مظاهرات واسعة احتجاجا على الفساد الحكومي وأعداد البطالة العالية بالإضافة إلى النقص في الخدمات الأساسية، وتطور مساء الأربعاء، وفيما يلي نستعرض لكم ما يحدث:

متظاهر في العراق يصرخ بوجه قوات الأمن خلال المظاهرات ضد الفساد والبطالة في البلاد

غلق الطرق المؤدية لبغداد:

وفقا لمصدرين، قامت قوات الأمن العراقية بغلق الطرق المؤدية للعاصمة العراقية، بغداد، في الوقت الذي لا تسمح فيه بدخول المدنيين إلى المنطقة الخضراء باستثناء الأشخاص الذين يحملون "وثائق مناسبة".

استنفار عسكري:

أمر وزير الدفاع العراقي، بوضع القوات المسلحة بحالة استنفار في سبيل المحافظة وحماية المنشآت الحكومية المهمة والمواقع الحساسة بما فيها مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية، وفقا لبيان صادر من وزارة الدفاع.

حظر تجوال:

أمر وزير الدفاع العراقي بفرض حظر تجوال طارئ في العاصمة العراقية، بغداد، ابتداء من الساعة الخامسة صباح الخميس بالتوقيت المحلي، حتى إشعار آخر، باستثناء المسافرين من وإلى مطار بغداد الدولي بالإضافة إلى سيارات الإسعاف والفرق الطبية.

يشمل حظر التجوال كلا من النجف وبابل جنوب بغداد، وفقا لوسائل إعلام محلية.