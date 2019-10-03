أميرة سعودية: أود أن أرى تغييرات في نظام الولاية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، "معايدة" سفيرة المملكة العربية السعودية في أمريكا، ريما بنت بندر لليهود في الولايات المتحدة، واصفة هذه الخطوة بـ"المبادرة الإيجابية".

صورة ارشيفية للأميرة ريما بنت بندر سفيرة السعودية بأمريكا والأمير خالد بن سلمان، نائب وزير دفاع السعودية خلال اجتماع في البنتاغون

جاء ذلك في تغريدة لإسرائيل بالعربية على صفحتها الرسمية بتويتر، ناشرة صورة من بطاقة المعايدة، قائلة في تعليق: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نرى معايدة سفيرة المملكة العربية السعودية سعادة السفيرة ريما بندر آل سعود ليهود امريكا بمناسبة حلول السنة العبرية الجديدة ونعدها مبادرة إيجابية وخطوة على طريق التسامح والاحترام المتبادل عسى أن تتعمق هذه القنوات بما يخدم الشعب اليهودي قاطبة والشعب السعودي".

ويذكر أن وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، هنأ اليهود بالعالم برأس السنة العبرية الجديدة، التي بدأت يوم الأحد 29 سبتمبر/أيلول الماضي.

وزير الخارجية الإماراتي اختار عبارة عبرية شائعة الاستخدام في تقديمه التهنئة، وكتب في حسابه على تويتر: "Shana Tovah"، أي "عام سعيد".

ويذكر أن السنة العبرية تضم 12 شهرًا. وظهر التقويم العبري قبل ميلاد المسيح، إلا أن تصميمه الحديث يرجع إلى سنة 359 للميلاد. ويعتمد في حساباته على خوارزميات وليس استطلاعات فلكية.