لاعب الهلال يقطع وعدا لتركي آل الشيخ بالغناء في موسم الرياض

بعد الصافرة.. شروط نجاح أكاديمية تركي آل الشيخ في السعودية

بعد الصافرة.. تركي آل الشيخ والأهلي.. من المسؤول؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تبادل رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، المزاح مع لاعب الهلال، الفرنسي بافتيمبي غوميز، ما أسفر عن وعد قطعه الأخير على نفسه بالمشاركة في موسم الرياض.

ونشر آل الشيخ تغريدة لعازف يقوم بعزف أغنية مع أحد أصدقائه وعلق عليها قائلا: "كنت أظن أن الذي يقوم بالعزف هو غوميز".

رد المهاجم الفرنسي على تغريدة رئيس هيئة الترفيه قائلا: "موافق وحين نحقق كأس أسيا سوف أغني لموسم الرياض وأيضا أغنية خاصة لنادي الهلال"، ليكتب آل الشيخ تغريدة موجهة للأخير قال فيها: "كفو".

وكان قد تألق اللاعب الفرنسي مع الهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، أمام السد القطري، الثلاثاء، بعد أن وقع على هدفين في المباراة التي انتهت برباعية مقابل هدف وحيد، لصالح الفريق السعودي.

وأثار آل الشيخ الجدل بعد أن نشر صورة لأمير قطر تعقيبا على نتيجة المباريات، تضمنت نوعا من التهكم، وذلك في أعقاب لقاء الهلال والسد.