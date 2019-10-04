"إخوان سنة وشيعة".. تداول فيديوهات من مظاهرات العراق

فوضى ما بعد داعش في العراق.. كيف يمكن أن يتكرر التاريخ؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من المظاهرات التي تشهدها مدن عراقية احتجاجا على الفساد الحكومي وأعداد البطالة العالية بالبلاد بالإضافة إلى النقص في الخدمات الأساسية.

جدل حول أعلام خضراء في مظاهرات العراق

تداول نشطاء لقطات قالوا إنها "رفع محتجين للاعلام المملكة العربية السعودية" إلى جانب الأعلام العراقية، وذلك بعد بروز لقطات حرق فيها متظاهرون الأعلام الإيرانية، في حين ذهب البعض الآخر للتأكيد على أن هذه الأعلام ليست سعودية وهي خاصة بالشيعة، في مقاطع لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحتها أو تاريخ تصويرها.

"إخوان سنة وشيعة"

تداول نشطاء مقاطع فيديو تظهر حشودا من المتظاهرين يطلقون هتافات "إخوان سنة وشيعة" مؤكدين على أن هذه المظاهرات شعبية ولا تتبع طائفة أو حزبا عراقيا بحد ذاته.

الضحايا

قالت مصادر حقوقية إن 34 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 1500 شخص خلال يومين من الاحتجاجات في جميع أنحاء العراق، في الوقت الذي أمرت السلطات العراقية بتمديد حظر التجول في مدن جنوب العراق حيث تتواصل الاحتجاجات العنيفة، وشملت مدن حظر التجول البصرة والنجاح وميسان، حسبما قال مسؤولون أمنيون وناشطون لـCNN.