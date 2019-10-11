دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصف فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية السوري، العمليات التي تشنها القوات التركية شمال بلاده بـ"الغزو" مؤكدا في الوقت ذاته على استعداد الجيش السوري لمواجهة كل التحديات.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية على لسان المقداد قوله: "رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان شخصية منفصلة عن الواقع وتأصل الكذب فيه منذ بدء تعامله مع الأزمة في سورية والأزمات التي تعاني منها الدولة التركية.. كيف لهذا المجرم القاتل الذي فتح حدود بلاده أمام أكثر من 170 ألف إرهابي ليمارسوا القتل والإرهاب في سورية منذ ما يزيد على ثماني سنوات أن يتحدث بكل تبجح وكذب أمام دول العالم بأنه يدافع عن الشعب السوري".

وأضاف المقداد: "غزو بلد مستقل ذو سيادة يعد عملا خارجا عن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ويتناقض بشكل صارخ مع قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالأزمة في سورية".

من جهته علق الإعلامي السوري، فيصل القاسم على تصريحات المقداد قائلا: "نائب وزير الخارجية السوري شن اليوم هجوماً ناريا غير مسبوق على تركيا وأردوغان. من لا يعرف بالسياسة سيظن أن نظام الأسد غاضب جداً من التدخل التركي شرق سوريا، لكن حدة الهجوم السوري اليوم ليست سوى محاولة لحفظ ماء الوجه والتغطية على الموقف السوري الحقيقي، وهي الموافقة على العملية التركية".

وفي تغريدات منفصلة قال القاسم: "هل تعلم أن الطائرات الإسرائيلية تعتدي على السيادة السورية يوم آي يوم آي منذ سنوات، مع ذلك لم نسمع العربان يوماً يدينون أو حتى يتحدثون عن العدوان الإسرائيلي.. ثمان سنوات والسوريون يتعرضون على أيدي النظام الفاشي وأسياده الروس والإيرانيين والكوريين والباكستانيين والأفغان والصينيين لكل صنوف القتل والتهجير والتدمير الوحشية غير المسبوقة في التاريخ الحديث، لكن العرب لم ينتبهوا لسوريا إلا عندما دخلت تركيا".