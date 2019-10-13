تحفظ قطر على إدانة عمليات تركيا في سوريا يثير ضجة بتويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار تحفظ قطر على البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية الجامعة العربية الذي أدان العمليات العسكرية التي تنفذها القوات التركية شمال سوريا وأطلقت عليها أسم "نبع السلام" ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

التعقيب الرسمي على التحفظ، جاء على لسان مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، الذي قال في تغريدة على صفحته بتويتر: "التحفظ على قرار الجامعة العربية للاجتماع الطارئ لنظر بعملية نبع السلام التركية في شمالي سوريا هو قرار سيادي لكل دولة.."

وزراء الخارجية العرب أصدروا بيانا ختاميا لاجتماعهم، السبت، أدانوا فيه "العدوان" و"الاحتلال" التركي لمناطق في سوريا، وطالبوا مجلس الأمن بالتدخل لوقف العملية العسكرية التركية، في حين تحفظت كل من قطر والصومال على البيان.

وبرز وسم حمل اسم "طرد قطر من الجامعة العربية"، وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي تداولها مغردون حول هذا الموضوع: