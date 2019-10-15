ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق إلى 156 وإصابة أكثر من 4 آلاف شخص

لحظة إلقاء أطنان من المتفجرات على مواقع لداعش في العراق

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال علي أكرم البياتي عضو المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق لـCNN، الثلاثاء، إن 156 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب 4157 شخصا في الاحتجاجات العنيفة في جميع أنحاء العراق منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول الجاري.

وأضاف البياتي، أن ارتفاع عدد القتلى نتج عن وفاة عدد من المصابين متأثرين بجراحهم، خلال الاحتجاجات في العاصمة بغداد ومدن جنوب العراق.

وقال وزير التخطيط العراقي في بيان صدر الاثنين، إن لجان التحقيق المستقلة ستبدأ النظر في قضايا العنف في عدة مدن بما فيها العاصمة بغداد.

وفي الثالث من أكتوبر تشرين الأول الجاري، اندلعت الاحتجاجات العنيفة في بغداد وفي عدة محافظات شيعية في جنوب العراق بسبب البطالة والفساد الحكومي ونقص الخدمات الأساسية.