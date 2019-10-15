لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- عبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، جينس ستولتنبرغ، عن مخاوفه من أن تؤدي العملية العسكرية التركية في شمال سوريا إلى"زيادة التوتر في المنطقة وزعزعة الاستقرار والمعاناة الإنسانية "، وذلك عقب اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن، الثلاثاء.

ورداً على سؤال لـCNN بشأن قرار الولايات المتحدة سحب الدعم من حلفائها الأكراد، قال ستولتنبرغ "يجب ألا نعرض التقدم المحرز ضد داعش للخطر"، مضيفًا "لقد حققنا جميعًا مع التحالف الدولي الكثير من التقدم والإنجازات العظيمة في الحرب ضد داعش، ومنذ وقت ليس ببعيد، سيطر داعش على مساحة كبيرة مثل المملكة المتحدة في العراق وسوريا، بالإضافة إلى ملايين الأشخاص، الذين عاشوا تحت حكم التنظيم، الآن كل هذه الأرض محررة، لقد أعربت أنا والعديد من القادة عن مخاوف جدية بشأن العملية المستمرة ".

يأتي الاجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قبل اجتماع قادة الناتو المقرر عقده في لندن في بداية ديسمبر.

وأعلن المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، العقيد مايلز بي كاغينز، الانسحاب من شمال شرق سوريا، مضيفًا في حسابه على تويتر، الثلاثاء، "نحن خارج منبج".