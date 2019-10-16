ترامب: "العمال الكردستاني" أخطر من داعش.. ولم أمنح تركيا الضوء الأخضر

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه "لم يعط تركيا الضوء الأخضر" للقيام بالعملية العسكرية في شمال سوريا، لكنه اعتبر في المؤتمر الصحفي الذي جمعه بالرئيس الإيطالي، الأربعاء، في البيت الأبيض أن "التهديد الإرهابي" لحزب العمال الكردستاني، أكبر من تهديد تنظيم الدولة الإسلامية داعش.

جاءت تصريحات ترامب في إطار الرد على اتهامات السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام بشأن مقاربته للوضع في شمال سوريا.

وأوضح ترامب، "لم أعطهم الضوء الأخضر للغزو"، مستشهدًا بخطاب أرسله لنظيره التركي أردوغان، بعد محادثة هاتفية بينهما حول العملة العسكرية التركية.

ووصف الرئيس ترامب، في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الإيطالي، حزب العمال الكردستاني بأنه "تهديد إرهابي أكثر من داعش".

وحزب العمال الكردستاني هو مجموعة كردية مسلحة شنت هجمات ضد تركيا وخارجها لسنوات بسبب قمع الحكومة التركية للأكراد.

وساعد الوجود العسكري الأمريكي الصغير في سوريا في الحفاظ على سلام غير مستقر بين تركيا والأكراد السوريين حيث ضمنت الولايات المتحدة أنها ستخفف المخاوف الأمنية التركية، إلا أن الرئيس الأمريكي أمر بسحب جميع القوات الأمريكية من شمال سوريا.

وقال مسؤول عسكري أمريكي لـCNN، إن جميع القوات الأمريكية غادرت مواقعها، الأربعاء، في شمال سوريا، عدا موقعًا واحدًا بالقرب من مدينة كوباني تمهيدًا لنقل القوات والمعدات جوًا.

وأوضح الرئيس ترامب "حزب العمال الكردستاني، وهو جزء من الأكراد كما تعلمون، ربما يكون أسوأ في الإرهاب وأكثر من تهديد إرهابي بعدة طرق من داعش"، "لذلك فإن الوضع شبه معقدة للغاية، وليس معقدًا للغاية إذا كنت ذكيًا، ولكنها مشكلة شبه معقدة". مؤكدًا أنه يعتقد أن المشكلة "تحت السيطرة الجيدة للغاية".

وحذر الرئيس الأمريكي القوات التركية والكردية من الإفراج عن سجناء داعش، وقال "لا تفتح هذه الأبواب وتسمح لها بالخروج وتسبب المزيد من الفوضى" ، مضيفًا أن الأطراف المتحاربة في شمال سوريا قد تفكر "دعونا نخلق بعض الخراب والسياسة لرئيس الولايات المتحدة، من المحتمل أن يترك الأكراد تأثيرًا سياسيًا أقوى قليلاً ".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتهم المجموعات الكردية في شمال سوريا بتحرير مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية داعش لابتزاز العالم، على حد وصفه في بيان، الأربعاء.