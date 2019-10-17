شهود عيان لـCNN: جيش النظام السوري يدخل كوباني بعد رحيل الأكراد

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال شهود عيان في مدينة كوباني لـ CNN، إن قوات الجيش العربي السوري التابع لنظام بشار الأسد دخلت المدينة.

وبحسب مقاطع فيديو، أرسلت إلى CNN، فإن قافلة لجيش النظام السوري تسير باتجاه المدينة وتصل إليها، بعد رحيل الأكراد منها.

واستولت داعش على المدينة الكردية في أكتوبر تشرين الأول 2014.، ثم طرد المقاتلون الأكراد داعش من المدينة في يناير كانون الثاني 2015 بعد 112 يومًا من القتال مع الجماعة المتطرفة.

وكان مسؤول عسكري أمريكي، قال لـCNN، إن القوات الأمريكية في شمال سوريا غادرت مواقعها وتجمعت في موقع واحد بالقرب من مدينة كوباني الاستراتيجية تمهيدًا للانسحاب جوًا من البلاد.

جاء ذلك فيما تستمر العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا والتي تهدف، بحسب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى خلق منطقة آمنة بعمق 35 كيلومترًا في الأراضي السورية وطرد المجموعات الكردية التي تسيطر على تلك المنطقة.