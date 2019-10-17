بشار الأسد: سنواجه العدوان التركي بكل الوسائل المشروعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، عن الرئيس السوري بشار الأسد، قوله، إن بلاده ستواجه ما سماه "العدوان التركي الإجرامي الذي يشنه نظام أردوغان، عبر كل الوسائل المشروعة المتاحة"، في إشارة إلى العملية العسكرية التركية التي بدأت قبل أكثر من أسبوع في شمال شرق سوريا.

واعتبر الرئيس السوري في أول تعليق له على تلك العملية العسكرية، خلال استقباله فالح الفياض مستشار الأمن الوطني العراقي، الخميس، أن العملية التركية تندرج تحت "الأطماع الخارجية بدول الشرق الأوسط"، و"التي لم تتوقف عبر التاريخ".

ووصف بشار الأسد، العملية العسكرية بأنها "غزو سافر وعدوان واضح ردت سوريا عليه في أكثر من مكان عبر ضرب وكلائه وإرهابييه"، حسبما نقلت سانا.

وبدأت تركيا عملية عسكرية قبل أكثر من أسبوع، بهدف خلف منطقة آمنة في شمال شرق سوريا، حسبما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وستمتد العملية العسكرية، بحسب الرئيس التركي إلى عمق 30 إلى 35 كيلومترًا في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية بعد طرد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية داعش.

وقال مسؤول عسكري أمريكي لـCNN، الأربعاء، إن جميع القوات الأمريكية في تلك المناطق غادرت مواقعها واندمجت في موقع واحد بالقرب من مدينة عين العرب كوباني تمهيدًا للانسحاب.

فيما قال شهود عيان لـCNN، إن قوات جيش النظام السوري، دخلت مدينة كوباني، بعد رحيل القوات الكردية.