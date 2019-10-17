دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت لولوة الخاطر، المتحدة باسم وزارة الخارجية القطرية، إن النظر إلى التطورات الأخيرة في سوريا والتحركات العسكرية التركية في شمال البلاد والتي أطلق عليها اسم "نبع السلام"، لابد أن يتم عبر عاملين.

وأوضحت الخاطر وفقا لما نقلته الخارجية القطرية أن العاملين "أولهما أن سوريا ليست بلدا عاديا يمر بظروف اعتيادية، بل بلد مزقته الحرب على مدار 7 سنوات وفيه وجود لمجموعات عديدة وقوى دولية وإقليمية، وهذا يجعل الحدود السورية غير محكومة وغير آمنة، أما العامل الثاني فهو تصورات الدول المجاورة لسوريا حول ما تعتبره مهددات ومخاطر على أمنها القومي".

المتحدثة باسم الخارجية القطرية، لولة الخاطر

وأكدت الخاطر على أنه "ما لم تتم قراءة المشهد في هذا السياق، فمن الصعب جدا تقييم العملية التركية على الحدود مع سوريا"، في حين ردت على سؤال عن كون قطر عضوا في تحالف ضد تنظيم "داعش" وأن التطورات الأخيرة من جراء التحرك العسكري التركي قد تسهم في دعم التنظيم مرة أخرى: "غير متأكدة من مدى صحة هذا التوصيف، بأن من شأن هذا التحرك دعم تنظيم داعش، وأن التقارير الإعلامية هي تقارير غير رسمية ولا تعكس بالضرورة حقيقة الوضع.. لا أريد أن أتكلم باسم تركيا، إذ أن لديها من يتحدث باسمها، إلا أننا يجب أن نذكر أن تركيا لعبت دورا في محاربة تنظيم داعش واجتثاثه، وبالنسبة لعلاقاتها بالولايات المتحدة فكلتاهما عضو في حلف شمال الأطلسي ’الناتو‘ وقد كانت هناك العديد من العمليات المشتركة بين الجانبين في تلك المنطقة من أجل الحفاظ على الأمن".

وحول الملف الأمريكي الإيراني وإمكانية وقوع صراع بينهما، قالت الخاطر: "إننا يجب أن نأخذ خطوة للوراء وننظر للموقف بشكل عالمي أشمل، لو سارت الأمور في اتجاه التصعيد العسكري فإن العالم كله سيتأثر، فقطر وحدها تسهم بـ 30% من سوق الغاز المسال ولنتخيل أن تصدير الغاز توقف فجأة، فما الذي سيحدث لأسعار النفط ولأسعار الغاز المسال؟ ما الذي سيحدث لليابان التي تشتري من قطر 60 بالمئة من احتياجاتها من الغاز المسال؟ وماذا سيحدث للمملكة المتحدة التي تعتمد على الغاز القطري بنسبة 30؟ وماذا عن باقي الدول مثل الهند وسنغافورة والصين وكوريا الجنوبية وغيرها؟".

وردا على سؤال عما إذا كانت قطر قد طلبت من الولايات المتحدة ألا تطلق هجوما على إيران من أرضها، أجابت الخاطر: "المسؤولون لم يقترحوا ذلك ومن الصعب أن نرد على قضايا افتراضية لم تطرح بعد".