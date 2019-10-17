نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)—أكدت شبكة CNN صحة رسالة متداولة على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، مؤرخة بتاريخ الـ9 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وهو اليوم ذاته الذي أعلنت فيه أنقرة بدء عملياتها في شمال سوريا والتي أطلقت عليها اسم "نبع السلام".

نص الرسالة التي بعثها ترامب لأردوغان بذات يوم بدء عمليات تركيا شمال سوريا

وخاطب ترامب أردوغان في رسالته قائلا: "لنعمل على صفقة جيدة، لا تكن أحمقا"، محذرا الرئيس التركي في لغة أثارت صدمة قائلا: "لا تكن شخصا قويا"، لافتا إلى أن "التاريخ سينظر إليك إيجابيا إذا حققت الأمر بصورة صحيحة وإنسانية"، محذرا إياه في الو قت ذاته من أن التاريخ سينظر إليه "إلى الأبد كالشيطان إذا لم تحصل أمور جيدة".

وأضاف ترامب في الرسالة التي كشفت عنها أولا قناة "فوكس بيزنس" الأمريكية: "لا تخيب ظن العالم" لافتا إلى أن الأكراد مستعدون للتفاوض ومستعدون لتقديم "تنازلات ما كانوا ليقدموها في الماضي".

ويشار إلى أن الرسالة بعثها ترامب لأردوغان بعد ثلاثة أيام مع مكالمة هاتفية بينهما في الـ6 من أكتوبر/ تشرين الأول والتي أهلنت فيها واشنطن أن تركيا ستبدأ قريبا عملية عسكرية في شمال سوريا وأن القوات الأمريكية الموجودة هناك لن تنخرط في ذلك.