دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس، مقاطع فيديو لردة فعل مرافقي الوزير وعضو الحزب التقدمي الاشتراكي، أكرم شهيب، على متظاهرين قطعوا طريقا كان يسير فيه في العاصمة بيروت.

وكالة الأنباء اللبنانية قالت في تقرير أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، أعلن انه طلب من شهيب تسليم الذين أطلقوا النار في الهواء، مؤكداً بأنه تحت القانون، ولكنه يطلب تحقيقاً شفافاً.

أما الوزير شهيب فاعتذر عن إطلاق النار، وفقا لما نقلته الوكالة اللبنانية، موضحاً ان "مجموعة من الشبان اعترضوا سيارته خلال عودته مع زوجته وابنته من مكتبه في وسط المدينة، ونزل أحد المرافقين لفتح الطريق فعمد أحد المتظاهرين على ضربه على رأسه، فعمد المرافق إلى إطلاق النار في الهواء".

وكان آلاف المتظاهرين احتشدوا في شوارع العاصمة اللبنانية، بيروت وعدة مدن أخرى، احتجاجا على فرض ضريبة على الاتصال عبر تطبيق واتساب، قبل أن تتراجع الحكومة عن قرارها مع استمرار الاحتجاجات المطالبة بـ"إسقاط النظام".

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول هذه الحادثة: