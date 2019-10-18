صور مظاهرات "لبنان ينتفض".. غلق طرق و60 جريحا بصفوف الأمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن جهاز الأمن الداخلي اللبناني، الجمعة، سقوط 60 جريح بين عناصره بعد المظاهرات التي خرجت مساء الخميس احتجاجا على الإجراءات التقشفية الحكومية وفرض ضريبة على "واتس اب".

فتاة تلتقط صورة أمام عجلات محترقة ضمن المظاهرات في لبنان

وقال الأمن اللبناني في بيان نقلته الوكالة الرسمية: "مع حرصنا وايماننا بحرية التعبير، ولكننا لن نقبل بالاعتداء على عناصر قوى الامن وعلى الاملاك العامة والخاصة. ننبه الى ان كل مخل بالأمن وكل شخص تبين انه اعتدى على الاملاك العامة والخاصة وعلى عناصر قوى الامن سيتم توقيفه وفقاً للقانون".

صورة تظهر غلق طريق رئيسي احتجاجا على الحكومة

ونشرت الوكالة اللبنانية قيام متظاهرين صباح الجمعة بغلق طرق في العديد من المدن بالبلاد من العاصمة بيروت إلى صيدا وطرابلس بالإضافة إلى عدد من التقاطعات الحيوية.

ويذكر أن المحتجين يطلقون شعارات كان أبرزها "الشعب يريد إسقاط النظام" و"ثورة"، مطالبين رئيس الحكومة سعد الحريري بالاستقالة بالإضافة إلى استقالة حكومتهن في حين برز وسم "لبنان ينتفض" على مواقع التواصل الاجتماعي نشر نشطاء عليه مقاطع فيديو وصور من التظاهرات، لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحتها أو تاريخ تصويرها.