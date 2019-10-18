دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برز الاتفاق الذي توصل له الجانبان الأمريكي والتركي، مساء الخميس، والذي أفضى إلى "تعليق" العمليات العسكرية التي أعلنت عنها أنقرة في شمال سوريا وأطلقت عليها اسم "نبع السلام" بين المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانقسم المغردون بين من وصف هذا الاتفاق بـ"الصفعة" لأردوغان بعد التصريحات التي أكد فيها أن تركيا لن توقف عملياتها حتى انتهاء الأهداف المعلنة، في حين ذهب نشطاء آخرين إلى وصفها بـ"الانتصار السياسي" للرئيس التركي نظرا لبنود الاتفاق الذي جاء عقب لقاء جمع أردوغان ومايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

الاتفاق الذي أعلنه مايك بنس، والمكون من 13 بندا، يتصدره الاتفاق على "تعليق العمليات العسكرية" لمدة 120 ساعة وأن المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، واستهداف "العناصر الإرهابية".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التغريدات التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد هذا الإعلان: