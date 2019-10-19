توتر في الجو بين الإمارات والبحرين وقطر.. كل ما تحتاج معرفته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد سفير قطر في بريطانيا، يوسف الخاطر، على التصريحات التي أدلى بها سفير المملكة العربية السعودية في لندن، الأمير خالد بن بندر، معبرا عن "تفاجئه" بهذه التعليقات التي وصفها بـ"المضللة".

جاء ذلك في سلسلة تغريدات للسفير القطري على صفحته بتويتر، حيث قال: "فوجئت بتعليقات السفير السعودي المضللة حول حصار قطر ومستقبل علاقات دول الخليج خلال مشاركته الأخيرة التي ألقاها في المعهد الملكي للدراسات الدفاعية والأمنية @RUSI_org في لندن.. إن إشارته الى ابتعاد دولة قطر عن مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من الحصار الغير الشرعي ودعواتنا المستمرة لحوار مفتوح، غير صحيحة. الواقع ان المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قوضوا مجلس التعاون الخليجي من خلال السلوك التدميري المتبع".

وتابع قائلا: "إن محاولات المملكة العربية السعودية الرامية لتقويض سيادتنا وإجبارنا على اتباع سياستها هي محاولات مرفوضة. نحترم المملكة العربية السعودية كدولة مستقلة ذات سيادة تفي بالتزاماتها الدولية والأمر ذاته ينطبق على دولة قطر".

وأضاف: "صرح السفير السعودي أن ’السعوديون قطريون والقطريون سعوديون‘ غير ان السعودية هي التي فرضت هذه الأزمة على الشعبين وأخضعتهم لإجراءات عقابية. فإذا كانوا يعتقدون اننا شعب واحد كان يجدر بهم السعي لحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية".

وأردف السفير القطري قائلا: "على الرغم من تأثيراته فإن دولة قطر خرجت أقوى مما كانت عليه قبل الحصار. سنواصل دعواتنا الى اجراء حوار لإنهاء النزاع لما فيه مصلحة الاستقرار في المنطقة. ومع ذلك فإن سيادتنا غير قابلة للمساس وهي خط احمر".