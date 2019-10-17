تصريح "سعود القحطاني بمنزله".. سفير السعودية في بريطانيا يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الأمير خالد بن بندر آل سعود، سفير المملكة العربية السعودية في بريطانيا، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات أدلى بها عن مكان وجود سعود القحطاني، المستشار السابق في الديوان الملكي والذي يحقق في صلته بقضية مقتل الإعلامي، جمال خاشقجي، في قنصيلة بلاده بإسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

شاهد رد الأمير من الدقيقة 13:28

جاء ذلك في جلسة للسفير السعودي في معهد الخدمات الملكية المتحدة، الاثنين، حيث قال: "نحن نقوم بالعديد من الأمور لنتأكد من عدم حصول ذلك مجددا، نعيد ترتيب جهازنا الاستخباراتي ونعيد ترتيب خطوط التواصل الحكومي ولدينا تحقيق مع 14 شخصا على ما اعتقد.." قبل أن يقاطعه المستضيف قائلا: هل منهم سعودي القحطاني؟" رد الأمير: "نعم منهم سعود القحطاني".. المستضيف: "يحقق معه في منزله؟" الأمير: "نعم هو في منزله"..

وأضاف الأمير: "اعفي (سعود القحطاني) من منصبه وليس لدينا دليل قاطع اتضح للآن عما قام به ولكن كما تعلم هناك روابط محتملة ولكنه ليس مدان بأي شيء وليس لدينا دليل قاطع بأنه متورط وحاولنا مع أصدقائنا في أنقرة للحصول على معلومات ولكنهم لم يشاركوها معنا وهم يقولون أننا لا نشاركهم.. لدينا القليل فقط لنشاركهم فيه لأن الحدث وقع في إسطنبول وليس في السعودية.."

وقال السفير السعودي: "عندما علمت ما جرى بالضبط بالتأكيد لم أكن فخورا بالطريقة التي قد يتعامل بها أي سعودي دعك من أن يكون هؤلاء أعضاء بالحكومة السعودية، وجزء من أن ردة فعلنا كانت جامحة هو أننا لم نكن نصدق أن ذلك حصل حقا، كنت سفيرا في برلين حينها وعندما طلبت معلومات عما حصل لأن من الواضح أن الرجل (خاشقجي) اختفى المعلومات التي توفرت لدينا هي أنه نعم الرجل اختفى و لا نعلم أين هو وبعدما بدأت الحقيقة بالظهور كانت صدمة.."

وتابع قائلا: "يقول الناس أننا لم نفعل شيئا حيال ذلك (مقتل خاشقجي) وأنا أرد على العكس فلدينا 11 شخصا يحاكمون في المملكة العربية السعودية وكان هذا سريعا للغاية، خالد الشيخ محمد الذي كان المخطط في القاعدة سيدخل المحاكمة قريبا بعد 20 عاما على تخطيط أكبر هجوم على أرض أمريكية، نحن مضينا سريعا جدا، ربما الناس يعارضون كيف نتعامل مع الوضع، ولكن الحقيقة هذه هي الطريقة التي يعمل بها نظامنا القضائي وأنا أؤمن بها ليست كاملة نعم ولكن اعثر لي على نظام كامل؟.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه التصريحات: