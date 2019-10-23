دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تقارير إعلامية انتشرت مؤخرا عن وجود أنظمة دفاعية إسرائيلية لحماية سد النهضة جدلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تصاعد الأزمة بين مصر وإثيوبيا.

السفارة الإسرائيلية في مصر نشرت تغريدة على صفحتها بتويتر، قالت فيها: "أثير مؤخراً بعض الإشاعات عن أن النظم الدفاعية الإسرائيلية تستخدم لحماية سد النهضة في أثيوبيا، ولكن على الرغم من العلاقات الجيدة التي تجمعنا بدولة أثيوبيا، إلا أن هذه مجرد إشاعات، وأن دولة إسرائيل تقف على مسافة واحدة حيث أن العلاقات مع مصر على أفضل حال.."

وتابعت السفارة الإسرائيلية في تغريدة منفصلة: "ويوجد بعض المصادر الصحفية في مصر التي أعلنت أنه يوجد دولة أخرى هي التي باعت منظومة دفاعها إلى إثيوبيا نتمنى في دولة إسرائيل أن تحل المسألة المتعلقة بسد النهضة بين الجانبين المصري والإثيوبي".

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، قد أثار ضجة بتصريحات، الثلاثاء، قال فيها أن "لا قوة ستمنع بلاده من بناء سد النهضة" مشددا على أن بلاده ستبني السد للاستفادة من مواردها، لا لإلحاق الأذى بالآخرين، وتابع قائلا إن المشروع لن يلحق أضرارا كبيرة بدول المصب.

خارجية مصر من جهتها قالت في تعقيب على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي: "صدمتها ومتابعتها بقلق بالغ وأسف شديد التصريحات التي نُقلت إعلامياً ومنسوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، إذا ما صحت، والتي تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصالاً بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة، الأمر الذي تستغربه مصر باعتبار انه لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية".