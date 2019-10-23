سوتشي، روسيا (CNN)-- اتهم ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة في روسيا الكرملين، في وقت مبكر من يوم الأربعاء، الولايات المتحدة بالتخلي عن الأكراد في شمال سوريا وإجبارهم على القتال مع الأتراك، محذرًا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية تاس، من عدم انسحاب الأكراد السوريين من الحدود السورية التركية، على النحو المنصوص عليه في الاتفاق الروسي التركي الموقع، الثلاثاء، فإنهم يخاطرون بأن "تحطمهم" القوات التركية.

وقال بيسكوف: "من الواضح أنه إذا لم تنسحب التشكيلات الكردية بأجهزتها، فسيتعين على حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية الانسحاب"، "وبعد ذلك سيتم تحريك التكوينات الكردية المتبقية من قبل الجيش التركي"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية.

وأضاف بيسكوف: "كانت الولايات المتحدة الحليف الأقرب للأكراد في السنوات القليلة الماضية، لكن الولايات المتحدة تخلت عن الأكراد، وفي الواقع، خانتهم. الآن يفضلون ترك الأكراد على الحدود وإجبارهم على محاربة الأتراك ".

وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعًا لمدة سبع ساعات تقريبًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي بجنوب روسيا، الثلاثاء، حيث وقعا مذكرة من 10 نقاط، تحدد خطة العمل المشتركة لشمال سوريا.

وبموجب الاتفاق، ستشكل الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود التابعة للنظام السوري، دوريات مشتركة على طول الحدود التركية السورية، ومطالبة الأكراد السوريين بسحب مقاتليهم وأسلحتهم إلى عمق 30 كيلومترًا في الأراضي السورية.