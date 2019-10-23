بعد "اتفاق سوتشي".. ترامب يعلن رفع العقوبات عن تركيا بشرط

لحظة وصول القوات الأمريكية إلى العراق بعد الانسحاب من سوريا

ما هدف تركيا النهائي في سوريا وما الذي تحاول إنجازه؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، أنه لن يفرض عقوبات جديدة على تركيا، بعد أن أنهت عملية "نبع السلام" العسكرية في سوريا، وسيرفع العقوبات عنها بشرط عدم حدوث أمر يزعج واشنطن.

وقال ترامب في كلمته حول سوريا إن التطور الأخير على الساحة السورية يعتبر "إنجازا كبيرا"، وأكد أن تركيا جعلت اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع أمريكا إلى "دائم".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن مصطلح "دائم" يبقى محل سؤال في المنطقة، لكنه أكد أنه يثق بقراره.

وكانت قد أعلنت أنقرة أنها ستوقف عمليتها العسكرية في سوريا بعد توصلها لاتفاق مع روسيا خلال زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى سوتشي، حيث أبرم اتفاقا مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

وأكد ترامب أنه سيرفع العقوبات المفروضة على تركيا، طالما لم يحدث أمرا لا يسعد الإدارة الأمريكية.

وكانت قد فرضت عقوبات على تركيا بعد بدء عمليتها العسكرية في سوريا، وشملت العقوبات وزارتي الطاقة والدفاع، ولوحت الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات أخرى على أنقرة.

وتأتي هذه الخطوة من ترامب بعد يوم من اتهام وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، تركيا بارتكاب "جرائم حرب" في سوريا، خلال حوار أجراه مع CNN.