لقاء بين رئيس مصر ورئيس وزراء إثيوبيا وسط أزمة سد النهضة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—التقى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، برئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الخميس، على هامش منتدى أعمال القمة الروسية الإفريقية المنعقدة في مدينة سوتشي الروسية، والتي يشارك بها الزعيمان إلى جانب عدد من القادة والرؤساء.

جاء ذلك وفقا لما نقله التلفزيون المصري الرسمي، مشيرا إلى أن أجندة الرئيس السيسي ستتضمن "المشاركة في الجلسة العامة الاولي للقمة الافريقية الروسية التي تعقد برئاسة مشاركة بين الرئيس السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي".

ونقل تقرير التلفزيون على لسان بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قوله إن "الرئيس السيسي سيلقي كلمة خلال الجلسة، تتضمن محددات ومحاور و الرؤية الافريقية لقضايا القارة والاتحاد الافريقي وكيفية ادارة ملف التعاون المشترك بين روسيا وأفريقيا خلال المرحلة القادمة ".

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، قد أثار ضجة بتصريحات، الثلاثاء، قال فيها أن "لا قوة ستمنع بلاده من بناء سد النهضة" مشددا على أن بلاده ستبني السد للاستفادة من مواردها، لا لإلحاق الأذى بالآخرين، وتابع قائلا إن المشروع لن يلحق أضرارا كبيرة بدول المصب.

خارجية مصر من جهتها قالت في تعقيب على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي: "صدمتها ومتابعتها بقلق بالغ وأسف شديد التصريحات التي نُقلت إعلامياً ومنسوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، إذا ما صحت، والتي تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصالاً بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة، الأمر الذي تستغربه مصر باعتبار انه لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية".