مقتل 11 شخصًا على الأقل وإصابة نحو 1500 في احتجاجات العراق

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قتل 11 شخصًا على الأقل وأصيب حوالي 1500 شخص، في المظاهرات التي اجتاحت العراق، الجمعة.

وقال علي أكرم البياتي، من المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق لـCNN، إن 8 أشخاص قتلوا في بغداد، بينما قتل ثلاثة آخرين في الناصرية، فيما أصيب 1411 متظاهرًا في مدن عراقية متفرقة، فضلًا عن 82 مصابًا من قوات الأمن.

وبحسب المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، فإن عدد من المتظاهرين أصيبوا بطلقات نارية.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على حشود من الاحتجاجات العنيفة للمطالبة بإصلاحات اقتصادية، واحتجاجا على البطالة والفساد وتدني مستوى الخدمات الأساسية.

وتجمعت الحشود في بغداد وعدد من المحافظات ذات الأغلبية الشيعية في جنوب العراق بما في ذلك الناصرية والنجف والديوانية والبصرة.