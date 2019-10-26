مسؤول بأرصاد مصر عن "إعصار ميديكين": خيال علمي.. منخفض وسميناه "حمادة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نفى أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية في مصر، ما تم تداوله عن "الإعصار ميديكين" والتقرير الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مرفقة صور أقمار صناعية لتشكلات الإعصار فوق جنوب غرب البحر الأبيض المتوسط، قائلا إن ذلك "منخفض" متوقع حدوثه في مثل هذه الأوقات من العام وأن الاختلاف فقط أنه كانت أكثر عمقا.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية أجراها صابر على قناة DMC حيث قال: "حكاية الإعصار والكلام ده ليس له أي صحة، الموجود بالضبط هو عبارة عن منخفض جوي، هذا لمنخفض معروف لدينا وهو منخفض قبرص بأثر على البلاد في مثل هذه الفصول ولكن هذا المنخفض تعمق وامتد على غير المعتاد نتيجة لما يحصل من تغييرات مناخية على المنطقة.."

وردا على تقرير صحيفة واشنطن بوسط الأمريكية وتوظيفها مصطلح "ميديكين" برفقة صورة أقمار صناعية لتشكلات السحب جنوب غرب المتوسط، قال صابر: "ده نوع من أنواع الخيال العلمي تطلقه ناسا على المنطقة واحنا في الأرصاد سمينا المنخفض بـ’حمادة‘ مسميناهوش ميديكين، ده يعني منخفض جوي عادي يصل لمصر كل سنة ولكن الحدث أنه تعمق زيادة عن اللوم عما هو معتاد".

ويذكر أن تقرير الصحيفة الأمريكية، في تقريرها المنشور بتاريخ الـ24 من الشهر الجاري، ذكرت أن الاعصار "النادر" من المحتمل أن يصاحبه رياحا لتلك التي تحملها العواصف الاستوائية، الأمر الذي سيؤدي إلى هطول أمطار كثيفة مع احتمال حدوث فيضانات ببعض النقاط الساحلية.

وكان مكتب الأرصاد التابع للحكومة البريطانية، نشر على صفحته الرسمية بتويتر، الثلاثاء، صورا تظهر تحركات السحب فوق المنطقة واصفا ذلك بـ"النادر للغاية" في منطقة جنوب غرب البحر الأبيض المتوسط.