بيني غانتز.. من هو منافس نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، على الصحفي السوري لدى قناة الجزيرة القطرية، فيصل القاسم، مؤكدا أن بلاده لا تحتل أي مناطق عربية.

وكان القاسم قد نشر تغريدة قال فيها: "من يعيش أفضل من الآخر: العربي تحت سلطة الديكتاتوريات والأنظمة العربية أم الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي؟".

وجاء رد الناطق باسم نتنياهو للإعلام العربي، عفير جندلمان كالتالي: " لا يوجد أي احتلال إسرائيلي لأن السلطة الفلسطينية تحكم الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 25 عاما وحركة حماس الإرهابية تحكم (وتحتل) الفلسطينيين في قطاع غزة (هذا هو الاحتلال الحقيقي)!".

وأضاف جندلمان قائلا في تغريدته: "ثانيا، العربي الإسرائيلي يعيش حياة أفضل من الجميع لأنه يعيش متساوي الحقوق بدولة ديمقراطية حقيقية".، على حد تعبيره.

ولم ينجح نتنياهو في تشكيل حكومة ائتلاف وطني في إسرائيل، ليوكل الرئيس الإسرائيلي، روفن ريفلين، مهمة تشكيل الحكومة لرئيس حزب أزرق أبيض، بنيامين غانتز.