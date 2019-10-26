دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برزت التقارير التي تحدثت عن تحضيرات واسعة شهدتها قاعدة الأمير سلطان الجوية شرق العاصمة السعودية، الرياض، خلال الأشهر الماضية، وبالتحديد صور الأقمار الصناعية للتجهيزات التي انتشرت منتصف يوليو/ تموز الماضي، ولكن هل هي قادرة الآن على إجراء عمليات عسكرية الآن؟

القيادة المركزية لسلاح الجو الأمريكي نشرت في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر، مقطع فيديو يظهر عملية هبوط قاذفات B1B الاستراتيجية تهبط في القاعدة السعودية، حيث يحتاج هذا النوع من الطائرات لمدرج مخصص للإقلاع والهبوط.

القيادة المركزية بالجيش الأمريكي من جهتها أعادت نشر مقطع الفيديو مؤكدة على أن ذلك يدل على قدرة القاعدة، إذا قالت في تعليق على الفيديو: "تهبط قاصفات (B-1B) في قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية بعد الطيران مباشرة من قاعدة (إلسورث) الجوية في ولاية ساوث داكوتا. (B-1B) هي قاذفة إستراتيجي بعيدة المدى قادرة على ضرب أي خصم في أي مكان في العالم. وهذا يدل على قدرة قاعدة الأمير سلطان الجوية على إجراء العمليات القتالية".

صورة أرشيفية نشرتها "بلانيت لابس" تظهر التحضيرات بقاعدة الأمير سلطان في السعودية بيوليو 2019

وكان مسؤولان بوزارة الدفاع الأمريكية أوضحا في تصريحات سابقة لـCNN أن عمليات تحضير في القاعدة السعودية جارية في الوقت الحالي لدعم بطاريات منظومة صواريخ باتريوت بالإضافة إلى أعمال جارية على مدرج الطيران وذلك لتمكين مقاتلات الجيل الخامس من طراز F-22 بالإضافة إلى مقاتلات أخرى من التحليق والهبوط في القاعدة.