ارتفاع عدد القتلى في احتجاجات العراق إلى 74 وأكثر من 3600 مصاب

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ارتفع عدد القتلى في الاحتجاجات التي بدأت في العاصمة العراقية بغداد ومدن أخرى، الجمعة، إلى 74 شخصًا، فيما أصيب اكثر من 3600 شخص، وفقا لما أعلنه علي أكرم البياتي من المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق.

وقال البياتي لـCNN، إن وزارة الصحة العراقية، لا تزال ممتنعة عن تزويد اللجنة بأعداد الجرحى والقتلى في الاحتجاجات العراقية.

وكانت احتجاجات العراق تأججت مرة أخرى يوم الجمعة الماضي، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية واحتجاجا على الفساد وتدني مستوى الخدمات الحكومية وارتفاع معدلات البطالة.

ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن العراقية، في العاصمة بغداد وعدة مدن عراقية أخرى في الجنوب ذات أغلبية شيعية.