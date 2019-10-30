خامنئي يوجه نصيحة "للحريصين" في لبنان والعراق وسط مظاهرات البلدين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال علي خامنئي، المرشد الأعلى بإيران، إن الولايات المتحدة الأمريكية ومن وصفهم بـ"الدول الرجعية" في المنطقة يقومون بإثارة الفوضى اليوم أكثر من أي وقت مضى.

جاء ذلك في كلمة لخامنئي خلال مراسم تخريج دفعة جديدة من ضباط جامعات الجيش في إيران، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد: "ان اطر الآليات القانونية كفيلة بتحقيق المطالب المشروعة للشعبين اللبناني والعراقي".

وأضاف: "أكبر ضربة يمكن ان يوجهها الاعداء لبلد ما هو تقويض أمنه وهو الامر الذي شرعوا به اليوم في بعض دول المنطقة وحرموا المواطنين فيها من التنعم بالأمن.. أميركا واجهزة الاستخبارات الغربية تقوم اليوم أكثر من غيرها في العالم وبتمويل من الدول الرجعية في المنطقة بإثارة الفوضى والاضطرابات وهو ما يعد اسوأ عداء وأخطر حقد ضد شعب ما".

ووفقا لتقرير وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، وجه خامنئي في الكلمة ذاتها "نصيحة للحريصين على مصلحة العراق ولبنان أن يجعلوا معالجة اضطراب الأمن أولوية لهم.. إن شعبي هذين البلدين لهما مطالب مشروعة ولكن عليهما أن يعلما بان هذه المطالب ممكنة وقابلة للتحقق في اطر الآليات القانونية، اذ عندما تنهار الاطر القانونية في بلد ما لا يمكن القيام باي عمل وحينما يحدث الفراغ في بلد ما لا يمكن القيام باي خطوة إيجابية".