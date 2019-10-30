دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال عبدالله، نجل رجل الدين السعودي، سلمان العودة، إن هناك نطقا بالحكم على والده فيما وصفه بـ"محاكمة سرية"، لافتا إلى أن والده لا يزال في "عزل انفرادي" على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة لعبدالله على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مساء الثلاثاء، حيث قال: "ستكون جلسة الوالد سلمان العودة غداً للنطق بالحكم في محاكمة سرية في المحكمة الجزائية المتخصصة -التي تغير قضاتها عدة مرات أثناء المحاكمة- وبعد أكثر من سنتين من اعتقاله حيث لايزال الوالد يخضع للعزل الانفرادي.. أسأل الله أن يفرّج عنه وعن البقية.."

وكان إبراهيم العودة قال في تغريدة سابقة له بتاريخ الـ10 من أكتوبر الجاري: "بعد الاستعجال المريب في جلسات الوالد سلمان العودة، وبعدما تقرر سابقا النطق بالحكم اليوم.. قررت المحكمة فجأة اليوم تأجيل النطق بالحكم إلى يوم الأربعاء ٣٠ أكتوبر".

المحامي السعودي، عبدالرحمن اللاحم، قال في تعليق على تغريدة العودة: "شوفوا كيف هذا الغبي @aalodah يكذب بغباء لا يفعله حتى عتاة الحمقى والمغفلين في هذا الكوكب! يقول: محاكمة ابوي(غداً) سرية!! و(غداً) لسا ما جاء وغداً في علم الغيب!! حتى الأحمق @A_AlAthbah يستحي يقول هالكلام ويعرف هذا الغبي أن كل جلسات ابوه حضرها محامين وعائلته والإعلام لكن طباقة.."

وتابع اللاحم في تغريدة منفصلة: "ببساطة شديدة: بما أن هذا الغبي @aalodah يثرثر عن قضية والده، ويسوّق الكذب بأن قضية أبيه؛ سياسية، عشانه منفتح ويدعو للسلام والتعايش وأنهم سرقوا منه الرؤية وغيره من هذا الهراء؛ لماذا لا ينشر لائحة الادعاء(كاملة) بما فيها من(وقائع) التخابر، وينشر ردهم (القانوني) عليها؟ هل يخجل من شيء؟".

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