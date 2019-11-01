264 قتيلًا وأكثر من 12 ألف مصاب منذ بدء الاحتجاجات في العراق

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال علي أكرم البياتي، المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، إن عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات في العراق قبل أسابيع، ارتفع إلى 264 قتيلًا حتى الآن، فيما تجاوز عدد المصابين نحو 12 ألف شخص.

وتظاهر الآلاف في وسط العاصمة بغداد، ومحافظات أخرى عراقية ذات أغلية شيعية، الجمعة، احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية وتدني مستوى الخدمات، وارتفاع معدلات البطالة.

وأعلن الرئيس العراقي برهم صالح، الخميس، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وافق على تقديم استقالته فور إقرار قانون جديد للانتخابات، استجابة لمطالب المتظاهرين.

كما أعلن الرئيس العراقي، أنه أمر بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية، على خلفية الاحتجاجات في أوائل أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وبحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان، فقد قتل نجو 107 أشخاص وأصيب نحو 6 آلاف شخص في الموجة الثانية من الاحتجاجات في 25 أكتوبر تشرين الأول الماضي.