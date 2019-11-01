داعش يتبنى أول هجوم إرهابي في العراق بعد تسمية زعيم التنظيم الجديد

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هاجم مسلحون تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية داعش، نقطة تفتيش للجيش العراقي في شمال بغداد، مما أسفر عن مقتل جندي عراقي وإصابة خمسة آخرين، مساء الخميس، وفقًا لبيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة العراقية.

وقال البيان إن مقاتلي داعش استخدموا أسلحة خفيفة وعبوتين ناسفتين، عندما هاجموا نقطة تفتيش تابعة للجيش في بلدة الطارمية على بعد حوالي 60 كم شمال بغداد.

وأعلن تنظيم داعش، مسؤوليته عن الهجوم في بيان أصدره الجناح الإعلامي للتنظيم.

ويعد هذا الهجوم هو الأول من نوعه لداعش في العراق، في أعقاب الاعتراف بمقتل الزعيم السابق أبو بكر البغدادي، وتسمية أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، خليفة له.

وكان مسؤولو مكافحة الإرهاب الأمريكيون داخل سوريا والعراق، قالوا إن هناك ما لا يقل عن 14000 مقاتل من داعش، عندما كانت المجموعة "في أوجها" قبل خمس أو ست سنوات، فيما حذر وزير الأمن الداخلي بالإنابة، كيفين مكلاينان، يوم الأربعاء، استمرار أيدولوجية داعش، في أعقاب وفاة البغدادي.

وكان تنظيم داعش، اعترف، في تسجيل صوتي بمقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي ونائبه أبو الحسن المهاجر، كما أعلن المتحدث الجديد باسم التنظيم اختيار زعيم جديد للتنظيم، محذرًا من استمرار التنظيم وعدم تأثره بمقتل البغدادي.