جعجع: الحراك في لبنان عفوي وصادق.. ويجب تشكيل حكومة إنقاذ مستقلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، إلى تشكيل حكومة إنقاذ مُولفة من شخصيات مستقلة، مُحذرًا من أن تشكيل حكومة مسيسة قد يصل بالبلاد إلى طريق مجهول.

وقال جعجع، في كلمة له مساء الجمعة، إن "واقعًا جديدًا" أرسته الاحتجاجات الأخيرة في البلاد منذ انطلاقها في 17أكتوبر/ تشرين الأول، وأنه "علينا التعاطي مع ذلك".

وشدد جعجع على ضرورة أن تكون الحكومة اللبنانية الجديدة "تكنوقراط وتضم شخصيات مستقلة بكل معنى الكلمة.. المطلوب الآن خطوط إنقاذ كناية عن حكومة مختلفة عن باقي الحكومات، وإذا لم تكن هناك حكومة جديدة من هذا النوع، البلد راح من سيئ لسيئ".

ورأى رئيس حزب القوات اللبنانية، أن اعتراض بعض القوى السياسية على "حكومة التكنوقراط" هي "ذرائع ليكونوا بالحكومة الجديدة".

واعتبر جعجع أن وزير الخارجية في حكومة تسيير الأعمال جبران باسيل، عندما دعا في آخر اجتماع للجامعة العربية في 12 أكتوبر/تشرين الأول "إلى عودة سوريا للحضن العربي، إنه قال ذلك من موقف حزبي ضيق، بعيدًا عن الحكومة".

ووصف جعجع الاحتجاجات الجارية في لبنان بأنها "تحرك شعبي يُعتبر من أكبر التحركات في تاريخ لبنان ويتميّز بأنه عفوي وصادق ومباشر"، لافتا أن "بعض القوى أرادت استخدام الجيش والأمن لقمع المتظاهرين".