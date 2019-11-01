ترامب: نعرف هوية الزعيم الجديد لتنظيم داعش

أمور قد لا تعلمها عن زعيم داعش أبوبكر البغدادي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تعرف بالتحديد هوية الزعيم الجديد لتنظيم داعش والذي سماه المتحدث الجديد باسم التنظيم المكنى بـ أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة له على تويتر، الجمعة، "لدى داعش قائد جديد.. نحن نعرف بالضبط من هو!".

وكان المتحدث الجديد باسم أبو حمزة القرشي، اعترف في تسجيل صوتي، مساء الخميس، بمقتل زعيم التنظيم السابق أبو بكر البغدادي، معلنا اختيار شخص يحمل الجنسية السعودية، خليفة للبغدادي في زعامة التنظيم.

وحذر المتحدث الجديد باسم التنظيم، الولايات المتحدة من أن التنظيم مستمر ويتمدد، على حد وصفه، على الرغم من مقتل البغدادي.