"بينامو تحت القصف".. هذا ما قاله فارّون من سوريا إلى العراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— حذر رئيس كردستان السابق، مسعود بارزاني، من تقويض حقوق الأكراد في التعديلات الدستورية التي أعلن مسؤولون عراقيون اعتزامهم إجراءها لاحتواء الاحتجاجات الجارية في البلاد.

وكتب بارزاني عبر حسابه في تويتر، السبت: "يجب أن تكون أي تعديلات دستورية وفقًا للقانون. في حالة حدوث أي تغييرات، لا يمكن أن تكون على حساب أي تنازلات عن مبادئ الديمقراطية، ولا يمكن أن تقوض حقوق الأكراد والمكونات الأخرى داخل العراق".

وفي وقت سابق السبت، قال رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، إن المجلس في حالة انعقاد دائم لتنفيذ خارطة وضعتها المرجعية الدينية الأعلى بالبلاد بزعامة علي السيستاني، وذلك "دون ضغط خارجي".

وأضاف الحلبوسي، في بيان له، أن مجلس النواب ملتزم بخارطة المرجعية الدينية "في هذه الأيام المصيرية والأحداث المتسارعة"، لافتا إلى أن التعديلات الدستورية المُزمع إقرارها ستُجري بالشراكة مع ممثلين عن المتظاهرين والنخب والخبراء.

وكانت المرجعية الشيعية العليا طالبت بالاستجابة إلى مطالب المتظاهرين، فيما أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، الخميس، موافقته على إجراء انتخابات مبكرة بموجب تعديلات دستورية، وتغيير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

ودخلت احتجاجات ضد الفساد الحكومي وتراجع الخدمات الأساسية شهرها الثاني بالعراق منذ اندلاع في أكتوبر/تشرين الأول، وسقط خلالها إلى الآن ما يزيد عن 200 قتيل، حسب المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان بالبلاد.