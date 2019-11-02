العراق يطالب "الجهات الأجنبية" بعدم التدخل بالشؤون الداخلية للبلاد

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دعت وزارة الخارجية العراقية، السبت، "الجهات الأجنبية" إلى الالتزام بمبدأ احترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

وتأتي تصريحات الخارجية العراقية "تعليقاً على ردود الأفعال التي صدرت عن الجهات الأجنبية بخصوص الوضع الراهن في العراق"، لا سيما "مع استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح"، حسب بيان الوزارة المنشور عبر صفحتها في فيسبوك.

وقالت الخارجية العراقية إنها "تُشدد على ما ورد في خطاب المرجعية الدينية الجمعة (الماضية) الذي يؤكد على احترام إرادة العراقيين في تحديد النظام السياسي والإداري لبلدهم"، وتأكيدها أنه "ليس لأي شخص، أو مجموعة، أو توجه ما، أو أي طرف إقليمي أو دولي أن يصادر إرادة العراقيين في ذلك، ويفرض رأيه عليهم".

وأكدت الوزارة احترام الحكومة إرادة العراقيين في المطالبة بحقوقهم التي ضمنها لهم الدستور العراقي "بما لا يخلّ بالنظام العام والآداب".، وفقا للخارجية العراقية.

وفي وقت سابق، علقت قوى دولية على الأحداث الجارية بالعراق، من بينها دعوة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، السلطات العراقية إلى الاستماع لمطالب المحتجين "المشروعة" والتخفيف من القيود المفروضة في الآونة الأخيرة.

ودخلت احتجاجات ضد الفساد الحكومي وتراجع الخدمات الأساسية شهرها الثاني بالعراق منذ اندلاعها في أكتوبر/تشرين الأول، وسقط خلالها إلى الآن ما يزيد عن 200 قتيل، حسب المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان بالبلاد.