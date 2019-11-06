في دقيقتين.. ماذا يحدث بمظاهرات العراقيين والغضب ضد إيران؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها طالبت العراق باتخاذ كل ما يلزم وتعزيز التدابير الأمنية من أجل حماية مقراتها الدبلوماسية في الأراضي العراقية، وذلك بعد محاولة متظاهرين عراقيين اقتحام القنصلية الإيرانية في كربلاء ومقتل 3 منهم.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في مؤتمر صحفي، إن إيران أعربت عبر القنوات السياسية عن قلقها وتأكيدها في هذا الخصوص للدولة المستضيفة بشأن ضرورة تأمين المراكز الدبلوماسية والقنصلية الإيرانية لدى العراق وذلك في إطار القوانين والمعاهدات الدولية.

وأضاف موسوي، ردا على سؤال حول محاولة متظاهرين عراقيين اقتحام القنصلية الإيرانية في كربلاء، أن إيران تطالب باتخاذ الإجراءات المناسبة وتعزيز التدابير من أجل الحفاظ على المركز الدبلوماسية الإيرانية، وفقا لما نقله موقع وزارة الخارجية الإيرانية.

وشهدت مظاهرات العراقيين ضد حكومتهم خلال الأيام الماضية احتجاجات أيضا ضد إيران وتدخلاتها في شؤون بلادهم، كما كان تحرك المتظاهرين ضد القنصلية الإيرانية في كربلاء التي تقطنها أغلبية شيعية تطورا لافتا في مظاهرات العراق.